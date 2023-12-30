تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. كم سجل عيار 21؟

سجّلت أسعار الذهب اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، في مصر بمحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات المسائية، استقرارًا نسبيًا، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2726 جنيها للشراء، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب اليوم السبت 30-12-2023، خلال منتصف التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، وترصد«الوطن»، خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3634 جنيها للشراء، دون مصنعية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3331 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3180 جنيها للشراء، دون مصنعية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2726 جنيها للشراء، دون مصنعية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2120 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر، نحو 25440 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2063 دولارا.