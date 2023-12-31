عائد يتخطى الـ 260 ألف جنيه خلال 3 سنوات.. اعرف تفاصيل شهادة «بلس»

تعتبر شهادات الادخار التي تتيحها البنوك من أفضل الطرق الاستثمارية الآمنة التي يسعى الكثير من العملاء لشرائها، خاصة أنها لا تحتوي على أي مخاطر استثمارية مثل بقية الأوعية الاستثمارية الأخرى، خاصة وأن البنوك تتيح عائدا مرتفعا على الشهادات.

ويتيح البنك التجاري الدولي CIB شهادة الادخار plus الثلاثية بعائد مميز ومرتفع يصل إلى 17.50% يصرف شهرياً.

تفاصيل شهادة «بلس» الثلاثية

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المميزات الخاصة بالشهادة الثلاثية plus من البنك التجاري الدولي.

- عائد الشهادة يصل إلى 17.5%.

- الحد الأدنى لربط وشراء الشهادة 500 ألف جنيه.

- تقدر مدة الشهادة 3 سنوات.

- يتم صرف العائد بشكل شهري.

- نوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 شهور من شراء الشهادة.

- يتيح البنك الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

عائد الشهادة يصل إلى 7291 جنيه شهريا

عند قيام العميل بشراء الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت من البنك التجاري الدولي، بقيمة 500 ألف جنيه، فهو يحصل على عائد شهري بقيمة 7291 جنيهاً، ويصل إجمالي العائد الذي سيحصل عليه العميل في نهاية مدة الشهادة إلى 262.500 جنيه بجانب الـ500 ألف جنيه الذي سيستردها في نهاية مده الشهادة.