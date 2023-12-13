تفاصيل أعلى شهادة ادخار في مصر بعائد ثابت 20%

يقدم البنك الأهلي المتحد شهادات ادخار متنوعة؛ لتناسب فئات مختلفة من المجتمع، من بينهم شهادة تعد الأعلى من بين البنوك المصريّة، يطلق عليها اسم «بريميم» ويصل عائدها السنوي إلى 20%، حسب المواقع الرسمية للبنوك.

وحسب جدول أسعار العائد، لشهر ديسمبر 2023، من البنك الأهلي المتحد على الموقع الرسمي، تكون مدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه، مع إمكانية ربط شهادة ثانية بفئة 50 ألف جنيه، دون حد أقصى للشراء.

تفاصيل أعلى شهادة ادخار في مصر

تتميز شهادة «بريميم» من البنك الأهلي المتحد، بأن عائدها ثابت ويصل إلى 20% سنويا، ودورية صرف العائد تكون شهريا، أي يحصل صاحب المبلغ 500 ألف جنيه، على عائد 8333 جنيه شهريا.

ويتيح البنك الأهلي المتحد إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة، يصل إلى 95% من قيمتها.

لجنة السياسة النقدية

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابع على مدار العام الجاري 2023، الإبقاء على أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.