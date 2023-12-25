بألف جنيه فقط.. كيف تشتري أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس؟

يتميز بنك قناة السويس، المملوك للدولة، بتقديم شهادة بعائد يصل إلى 19%، وهو ما يُعتبر مناسبا لعدد كبير من المجتمع، والأعلى في البنك، ويمكن شراء الشهادة بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، يوفر بنك قناة السويس الشهادة التي يطلق عليها اسم شهادة الادخار الثلاثية كون مدتها 3 سنوات، بعائد ثابت طوال فترة الشهادة، ويتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، حسب رغبة العميل.

أعلى شهادة في بنك قناة السويس

ويتم احتساب العائد على الشهادة من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ويتيح بنك قناة السويس إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

كما يمكن الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة، وبالنسبة للمستندات المطلوبة للعملاء في البنك هو طلب إصدار الشهادة الادخارية، وللعملاء الجدد مستندات فتح حساب، بالإضافة إلى طلب إصدار الشهادة الادخارية.

لجنة السياسة النقدية

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت الإبقاء على أسعار العائد يوم 21 ديسمبر في اجتماعها الثامن في عام 2023، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.