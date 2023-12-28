10 آلاف جنيه دخلا شهريا على أعلى شهادة ادخار في مصر.. ما التفاصيل؟

يوفر البنك الأهلي المتحد، عددا من الشهادات الادخارية من بينها، أعلى شهادة ادخار في مصر من بين البنوك المصرية، بحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية للبنوك، إذ أن العائد يصل إلى 20% سنويًا ويصرف شهريًا.

ويمكن لصاحب المبلغ 600 ألف جنيه، الحصول على عائد 10 آلاف جنيه شهريًا، من الشهادة التي يطلق عليها اسم بريميم من البنك الأهلي المتحد.

أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية

ومن أهم المعلومات عن شهادة بريميم، أن الحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه مع إمكانية ربط شهادة ثانية بفئة 50 ألف جنيه بدون حد أقصى للشراء، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة، أي 3 سنوات.

ويتيح البنك الأهلي إمكانية الحصول على قرض بضمان شهادة بريميم يصل إلى 95% من قيمتها.

لجنة السياسة النقدية

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت يوم 21 ديسمبر 2023 في اجتماعها الثامن من الإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية ليكون بالترتيب 19.25%، و20.25%، و19.75%.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.