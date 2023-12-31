نجوم الفن يٌهنئون ثراء جبيل بحفل زفافها.. أبرزهم هنا الزاهد

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنانة ثراء جبيل على حفل زفافها، بعدما أعلنت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن حفل زفافها في أمريكا.

نجوم الفن يهنئون ثراء جبيل علي زفافها

وشاركت ثراء جبيل فيديو أثناء حفل الزفاف قائلة: «بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس 25\12\2023.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر».

وفور إعلان الزواج انهالت عليها تعليقات نجوم الفن والتي جاءت كالتالي: «هنا الزاهد مبروك يا حبيبة قلبي، في حين علق أحمد السعدني ألف مبروك حبيبتي ربنا يسعدك، وعلق أحمد جمنا سعيد بمبروك ربنا يسعدك وعلق كريم الحسيني قائلا: ربنا يسعد أوقاتكم دائما ويحفظكم ويخليكم لبعض، وعلقت آيه سليم بكلمة الله».

مسلسل ورق التوت

وشاركت ثراء جبيل مؤشرا في مسلسل ورق التوت، بجانب عددٍ من الفنانين منهم شريف سلامة وأسماء جلال وسلوى عثمان وخالد أنور، وعدد آخر من الفنانين.