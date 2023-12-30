طقس ليلة رأس السنة.. أمطار تضرب 10 محافظات وظاهرة تستمر 5 ساعات

يشهد طقس المحافظات ليلة رأس السنة، فرصًا لسقوط الأمطار مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، التي قد تصل إلى حد الضباب، وسط تحذيرات للمسافرين وسائقي المركبات، بتوخي الحذر في أثناء القيادة، في الصباح الباكر، بسبب استمرار الظاهرة لمدة 5 ساعات بداية من 4 فجرًا حتى 8 صباحًا.

حالة الطقس ليلة رأس السنة

تشير توقعات الهيئة العامة لأرصاد الجوية، إلى أنّ فرص سقوط الأمطار، تصل إلى نسبة 40% في محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، السويس، القليوبية» على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

درجات الحرارة في ليلة رأس السنة

وعن درجات الحرارة المتوقعة في رأس السنة بالمحافظات جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط، قالت «الإرصاد» أنها تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، وتكون شمالية غربية، وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر الأحمر تكون خفيفة يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر، وسجلت أقصى سرعة لحركة الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر إذ بلغت 28 كيلو متر في الساعة.