زعيم كوريا الشمالية يٌحدد موعد استخدم السلاح النووي ضد أمريكا

تحدث الزعيم الكوري الشمالي عن الحالة التي يٌمكن خلالها استخدام السلام النووي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية له خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم.

وكان كيم جونج أون الزعيم الكوري الشمالي أمر قواته المسلحة بالاستعداد للحرب وتجهيز الأسلحة النووية لاستخدامها ضد أمريكا، وتزامن ذلك أيضاً مع دعوة الصين عدداً من دول جنوب شرق آسيا إلى التأهب في ظل زيادة نشاط القوات الأمريكية بالمنطقة.

هذه الحالة ستستخدم فيها كوريا الشمالية السلاح النووي

وقال الزعيم الكوري الشمالي إن بلاده تسخدم السلاح النووي إذ حاولت كوريا الجنوبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية القيام بأي تحرك عسكري ضد بلاده، وفي هذه الحالة فإنه سيلجأ إلى الردع النووي.

وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن اعتقاده بأن الوحدة مع جارته الجنوبية خطأ لا يجب أن يتكرر، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يصفون الكوريين الشماليين بأنهم «العدو الأسوأ» تعد الوحد معهم خطأ كبيرا.

إطلاق 3 أقمار تجسس صناعي

وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أعلنت عن استعداد بيونج يانج إطلاق 3 أقمار للتجسس الاصطناعي مع حلول العام المقبل، في إطار تعزيز قدرات الجيش على مراقبة العدو، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت من قبل قمراَ اصطناعياً للتجسس ونشرت صوراً لعدد من المؤسسات الأمريكية مثل البيت الأبيض والبنتاجون وبعض المناطق في كوريا الجنوبية، التي تشعر بقلق شديد إزاء ما يجري من قرارات لدى جارتها الشمالية.