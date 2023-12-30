«الأرصاد» تحذر من أمطار متفاوتة الشدة بسبب تكاثر السحب المنخفضة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أمطار متفاوتة الشدة اليوم، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، بعد أن رصدتها صور الأقمار الصناعية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتسجل القاهرة اليوم 22 درجة مئوية نهارا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ويستمر سقوط الأمطار غدا الأحد، وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، ويستمر سقوط الأمطار على تلك المناطق على مدار الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.