فيلم «أبو نسب» يحقق مليونا و570 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال يوم

يواصل فيلم «أبو نسب» للفنان محمد إمام تحقيق إيرادات مرتفعة، إذ تصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة في دور العرض، وتصدر قائمة الإيرادات بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

إيرادات فيلم أبو نسب لـ محمد إمام

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إن فيلم أبو نسب حقق مليونا و570 ألف جنيه أمس بدور العرض، ولا يزال يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، منذ بداية طرحه بدورالعرض فقد تصدر المشهد بصورة كبيرة.

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم «أبونسب» في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال طبيب يذهب لخطبة فتاة، ليكتشف أن والده رجل خطير، ويجد نفسه متورطا معه في عدد من الأزمات.

أبطال فيلم أبو نسب

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار محمد إمام عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسمين صبري، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، وفاء عامر وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام