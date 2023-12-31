جولة مفاجئة لمحافظ الغربية على مخابز طنطا للتأكد من جودة رغيف الخبز

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المخابز في طنطا، للتأكد من الأوزان وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال الجولة، تابع المحافظ انتظام سير العمل داخل المخابز، وحرص على مراجعة وزن رغيف الخبز ومدى التزام الأفران بالوزن والشهادات الصحية ونظافة المخابز، موجها مدير مديرية التموين بشن حملات مكبرة على الأفران واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استطلاع آراء المواطنين

والتقى «رحمي» أثناء جولته بالمواطنين، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش، موجها بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين، ومؤكدا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

متابعة حصص الدقيق

ووجه المحافظ، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.