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«الصحة»: مليونا مواطن استفادوا من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

كتب:

هاجر عمر
09:59 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
الدكتور حسام عبد الغفار

الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر على الأورام السرطانية فحصت مليوني مواطن، إذ تضمنت المرحلة الأولى فحص المواطنين في 9 محافظات، والمرحلة الثانية 9 محافظات أخرى.

الفئات المستهدفة من المبادرات

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة «ten» أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، وتستهدف الرجال والنساء فوق سن 18 عاما.

فحص مليوني مواطن في 18 محافظة

وأشار المتحدث إلى أن مبادرات عام 2023 استهدفت الكشف المبكر عن سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، موضحا أن المواطنين أصبح لديهم الوعي الكافي بأهمية الكشف المبكر وأهمية الوقت في علاج أنواع السرطان، كونها من الأمراض الحساسة جدا لعامل الوقت.

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