ضبط فرن عيش يرفض تسليم حصص المواطنين في حملة تموينية بالدقهلية

قادت غادة الحمادي، رئيس مجلس مدينة بلقاس، حملة مكبرة على المخابز والأفران لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الحصص للمواطنين مستهدفة عدد من القرى والوحدات المحلية، في نطاق المدينة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية التموين، ومباحث التموين وعدد من الجهات المعنية.

ضبط كميات كبيرة من الخبز بالدقهلية

أكدت رئيس مجلس مدينة بلقاس، أنه خلال الحملة المكبرة على المخابز والأفران جرى ضبط فرن يحوي كميات كبيرة من الخبز، ويرفض تسليم حصص المواطنين لهم بالوحدة المحلية ببسنديلة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين على الفور وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وتم شن حملات مكثفة على عدد من المخابز والأفران للتأكد من حسن سير العمل بالأفران ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التصدي لكافة أشكال الغش التجاري

وشددت رئيس مجلس مدينة بلقاس، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.