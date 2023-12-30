«الصحة» توجه رسالة مهمة لـ5 فئات بشأن الأنفلونزا الموسمية

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة هامة للمواطنين بشأن لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة في تقرير رسمي لها، أن اللقاح ضروري لبعض الفئات، هم: مرضى الربو وأصحاب أمراض القلب والكلي والكبد والسكر، ومن سبقت إصابتهم بسكتة دماغية، والأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرا أو أقل.

لقاح الإنفلونزا ضروري لأصحاب المناعة الضعيفة

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أن اللقاحات مهمة في تعزيز الجهاز المناعي، مشيرا إلى أن الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة، وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج الذهاب إلى الطبيب.

وأوضحت الوزارة، أن اللقاح متوفر في العديد من الصيدليات والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، وجميع الفروع الخاصة بها.

الفيروسات التنفسية

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على المواطنين ضرورة تقوية الجهاز المناعى خلال فصل الشتاء، للوقاية من الفيروسات التنفسية، مثل الأنفلونزا الموسمية، والفيروس الغدي، والهربس، وفيروس كورونا، والفيروس التنفسي المخلوي، لافتا إلى أن الفيروسات التنفسية تنتشر خلال فصل الشتاء، وتستهدف جميع الفئات العمرية.