«الأوقاف» تعلن الفائزين في الإجابة على السؤال الـ30 بمسابقة «الذكر الحكيم»

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء الفائزين في الإجابة على السؤال الثلاثين في مسابقة «الذكر الحكيم»، وجوائز كل منهم على النحو التالي:

1. فارس عزيز محمد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة رمسيس الابتدائية بالدقي من محافظة الجيزة - فاز بالجائزة الأولى: نسخة من كتاب «المنتخب في تفسير القرآن الكريم».

2. طارق كمال حسين الحملي كاتب سكرتارية ومحفوظات بمديرية الشباب والرياضة من محافظة البحيرة - فاز بالجائزة الثانية: نسخة من كتاب «البيان على المنتخب» (الجزء الثلاثون).

مسابقة الذكر الحكيم

3. خلود خالد بيومي محمد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بالقاهرة من محافظة القاهرة - فازت بالجائزة الثالثة: نسخة من كتاب «المختصر المفيد في علم التجويد».

4. صفوت محمد توفيق عطيفي أخصائي شئون إدارية بمعهد المشايعة الإعدادي بنين من محافظة أسيوط - فاز بالجائزة الرابعة: نسخة من كتاب «الكمال والجمال في القرآن الكريم».

5. صلاح السيد عبد الحليم مطر بالمعاش من محافظة القليوبية - فاز بالجائزة الخامسة: نسخة من كتاب «على مائدة القرآن».