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«الأوقاف» تعلن أسماء الفائزين بالسؤال الـ12 من مسابقة «الذكر الحكيم»

كتب:

رؤى ممدوح
09:34 ص | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

نشرت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أسماء الفائزين في الإجابة على السؤال الثاني عشر في مسابقة "الذكر الحكيم".

أسماء الفائزين في المسابقة

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

1. إيمان إسماعيل محمد مترجمة فريلانسر من محافظة الإسكندرية - فازت بالجائزة الأولى: نسخة من كتاب "المنتخب في تفسير القرآن الكريم".

2. مها محمد محمد معلم خبير قسم جغرافيا بمدرسة السادس من أكتوبر من محافظة بور سعيد - فازت بالجائزة الثانية: نسخة من كتاب "البيان على المنتخب" (الجزء الثلاثون).

3. السيد محمد عبد الرحمن الدلنجاتي مدير الجودة في شركة بيت الخبرة للأحبار من محافظة المنوفية - فاز بالجائزة الثالثة: نسخة من كتاب "المختصر المفيد في علم التجويد".

4. نبيلة محمد سالم عبية ربة منزل من محافظة الغربية - فازت بالجائزة الرابعة: نسخة من كتاب "الكمال والجمال في القرآن الكريم".

5. مجاهد كسبان نجار حسين مراجع حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي من محافظة أسوان. - فاز بالجائزة الخامسة: نسخة من كتاب "على مائدة القرآن".

رابط المسابقة

وقالت الوزارة إنّه يمكن الإجابة على السؤال التاسع عبر الرابط هنـا

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