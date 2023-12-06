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بالأسماء.. 5 فائزين في مسابقة الذكر الحكيم لوزارة الأوقاف

كتب:

إسراء سليمان
12:09 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء الفائزين في الإجابة على السؤال الخامس في مسابقة «الذكر الحكيم»، وجاءت جوائز كل منهم على النحو التالي:

1. فرج حساني حسن خالد مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر من محافظة أسوان فاز بالجائزة الأولى وهي نسخة من كتاب «المنتخب في تفسير القرآن الكريم».

2. يوسف عبدالمنعم محمد أبو العنين أبو العنين بالصف الأول الإعدادي بمعهد المنصورة الأزهري من محافظة الدقهلية وفاز بالجائزة الثانية وهي نسخة من كتاب «البيان على المنتخب» (الجزء الثلاثون).

3. أحمد فؤاد محمد حسن مهندس أجهزة وتحكم بشركة قنا لصناعة الورق من محافظة قنا إذ فاز بالجائزة الثالثة وهي نسخة من كتاب «المختصر المفيد في علم التجويد».

4. عبدالله عبدالحميد عبدالعظيم إسماعيل درويش حاصل على بكالوريوس أصول الدين والدعوة بالزقازيق من محافظة الشرقية فاز بالجائزة الرابعة وهي نسخة من كتاب «الكمال والجمال في القرآن الكريم».

5. نعمة علي عبدالصبور أيوب محامية حرة من محافظة المنيا وفازت بالجائزة الخامسة وهي نسخة من كتاب «على مائدة القرآن».

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