تداول 14 ألف طن و1024 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 5 سفن، وجرى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1024 شاحنة و463 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 563 شاحنة و448 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، 461 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي NAG NUM، أمل وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2200 طن بضائع و282 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة KALINA وعلى متنها 356 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1558 راكبًا بموانيها.