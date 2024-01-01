عيادات وحقيبة نظافة شخصية.. خدمات تُقدم للفائزين بحج الجمعيات الأهلية

توفر وزارة التضامن الاجتماعي، للحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام 1445هـ/2024م، عددا من الخدمات خلال موسم الحج هذا العام.

الخدمات التي تُقدم للحجاج

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الخدمات التي يتم تقديمها للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام.

ونسقت وزارة التضامن الاجتماعي بينها وبين وزارة الصحة حتي يتم توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بقرعة الحج لهذا العام وذلك حتي يتم التأكد من سلامتهم وحالتهم الصحية.

عيادات في مقر إقامة الحجاج

ووفقًا للاشتراطات المُعلنة ستخصص الوزارة عيادات في مقر إقامة الحجاج سواء في المدينة المنورة أو مكة حتي يتم تقديم الرعاية الصحية للأشخاص الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية خلال فترة الحج.

حقيبة نظافة شخصية

ويتم أيضًا توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك لمتابعة حالة كل شخص ضمن الحجاج.

وبداية من يوم 2 من شهر يناير المُقبل وحتي يوم 16 من ذات الشهر تفتح الوزارة أبواب التقديم للأشخاص الراغبين في التقديم للإشراف على الحجاج الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات أو ممثلي الجهة الإدارية.