5 بنوك تستقبل الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية اليوم لسداد التكلفة

اختارت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال القرعة التي أُجريت الخميس الماضي، عدد 7500 شخص من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية من بين 23 ألفا و400 متقدم لموسم الحج هذا العام 1445هـ/2024م.

أقل سعر لحج الجمعيات الأهلية 151 ألف جنيه

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» البنوك التي تستقبل اليوم الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لسداد التكلفة التي يبلغ أقل سعر فيها 151 ألف جنيه.

وتستقبل البنوك اليوم الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لسداد تكلفة المستويات الثلاثة الخاصة بأسعار الحج والتي جاءت كالتالي:

المستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثاني بمبلغ 168 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات.

كما أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، والتكلفة سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

ويتم سداد تكلفة قرعة الحج من خلال البنوك التالية:

1- بنك مصر.

2- بنك القاهرة.

3- البنك الأهلي.

4- البريد المصري.