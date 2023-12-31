استعدادات «التضامن» لحج الجمعيات الأهلية.. أبرزها توفير الوعظ الديني

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي بعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية، للتنسيق مع عدد من الجهات للتيسير على الحجاج خلال أداء مناسك الحج لهذا العام.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الاستعدادات الخاصة بالتيسير على الحجاج والتي تقدمها وزارة التضامن، والتي جاءت كالتالي:

1- تنسق وزارة التضامن مع وزارة الصحة والسكان لتوقيع الكشف الطبي على كل الحجاج الفائزين في قرعة الحج لهذا العام.

2- توفير دليل للحجاج يتضمن جميع الإجراءات.

3- توفير الوعظ الديني الذي يقدم خدمة الوعظ والإرشاد لجميع الحجاج الفائزين.

4- إتاحة دليل خاص يغطي مختلف الاستفسارات التي تتعلق برحلة الحج سواء الدينية أو الإدارية.

5- تخصيص عيادات في مقر إقامة الحجاج سواء في المدينة المنورة أو في مكة.