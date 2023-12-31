القبض على متهمة بالنصب في الإسكندرية.. وإبلاغ الإنتربول لضبط زوجها

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما نشره أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن التماس أحد الأشخاص لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه وآخرين ضد سيدة مُقيمة بالإسكندرية، وزوجها مقيم خارج البلاد.

وتبين أن السيدة المشكو في حقها، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليها في قضية الحكم الوارد بالالتماس المشار إليه بتهمة نصب، كما تبين أن زوجها المشكو في حقه، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام منهم الحكم الوارد في الالتماس بتهم نصب وشيكات.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأولى وتم التنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية للتعميم عن زوجها دوليا لمغادرته البلاد.