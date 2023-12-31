«الأرصاد» تكشف قائمة المدن الأكثر برودة مع العام الجديد.. تسجل 5 درجات

تشهد المحافظات المصريّة، حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الطقس، نتيجة تعرض عدد منها لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية ، قائمة المحافظات الأكثر برودة، خلال التقلبات الجويّة التي تشهدها المحافظات ، بالتزامن مع دخول سنة ميلادية جديدة.

قائمة المدن الأكثر برودة

وبحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الأحد تضم قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة: «سانت كاترين، وواحة سيوة، ومدينة نخل».

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة كالآتي:

سانت كاترين: الصغرى 5 والعظمى 16 درجة مئوية.

مدينة نخل: الصغرى 8 والعظمى 20.

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 20.

المناطق الأكثر حرارة ودفئًا بالمحافظات

ووفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن عدة محافظات ومدن تشهد درجات تكون متوسطة خلال فترة التقلبات الجوية، ولذلك تكون الأكثر دفئًا على مستوى الجمهورية، وهي: «أبو سمبل ، مرسى علم، حلايب وشلاتين، أبو رماد، أسوان».

وجاءت الحرارة العظمى في المدن الأكثر دفئًا، كالآتي:

أبو سمبل: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة مئوية .

شلاتين: العظمى 28 والصغرى 16.

أبو رماد: العظمي 27 والصغرى 20.

أسوان: العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية.

مرسى علم: العظمى 25 والصغرى 16 .

حلايب: العظمى 26 والصغرى 16.