عاجل.. رد صادم من حسين الشحات على استبعاده من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

خرج حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار منتصف شهر يناير المقبل.

وأثار خروج الشحات من قائمة المنتخب جدلا واسعًا، خاصة أن الجميع ترقب ظهوره بكس الأمم بعد المشاركة أساسيًا والتألق مع الأهلي في الآونة الأخيرة خاصة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتجاهل حسين الشحات التعليق على استبعاده من القائمة، واكتفى بنشر صور له مع أسرته خلال قضاء الإجازة التي حصل عليها لاعبو الأهلي وتستمر لمدة 14 يومًا.ورفض الشحات التعليق في أية تصريحات على قرار استبعاده، كما أن اللاعب لم يشارك في أية رسائل على جروب لاعبي الأهلي - واتس آب - بعد إعلان القائمة واكتفى بتهنئة زملائه المنضمين من الأهلي وذلك حسبما علم «الوطن سبورت».

7 لاعبين من الأهلي في قائمة منتخب مصر

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ضمت 27 لاعبًا على رأسهم 7 لاعبين من الأهلي وهم: «محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وكهربا ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور»، فيما اُستبعد 5 لاعبين وهم: «ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات».