انتهاء أعمال رصف طريق الشيخ زويد الرئيسي بطول 5 كيلومترات

قال صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، إنه تم الانتهاء من رصف طريق الشيخ زويد الرئيسي بوسط المدينة بطول قرابة 5 كيلومترات بشكلٍ حضاري، والممتد من البوابة الرئيسية حتى حي الكوثر وطريق أبو طويلة.

وأضاف أبو هولي، في بيان، أن الطريق تم رصفه بالاتجاهين، مشيرًا إلى أن كل اتجاه 12 مترًا، علاوة على الطريق الفرعي المقابل في الناحيتين، بعرض 6 أمتار، وعمل المداخل والبلدورات.

مواصفات قياسية للطريق

بدوره أوضح إياد أبورياش رئيس الإدارة الهندسية بالشيخ زويد، لـ«الوطن»، أن الطريق امتد من منطقة أبو فرج ليقابل الطريق الدائري، ومنه إلى ميدان الشيخ زويد، والطرق الفرعية، حتى طريق أبو طوية والكوثر الثاني، مضيفًا أنه تمت مراعاة أن الطريق دولي ومؤدي إلى رفح، لافتًا إلى حرص الشركات بالتنسيق مع الإدارة الهندسية إدخال المرافق قبل عملية الرصف، لافتًا إلى أن المرافق التي تم إدخالها من أسفل الطريق هي المياه، وخطوط الكهرباء الأرضي، ومواسير الصرف الصحي، والهاتف الأرضي وشبكة الفايبر.

رصف طريق المستشفى

يُشار إلى أن مجلس مدينة الشيخ زويد، أكد، في وقتٍ سابقٍ، أنه بعد الانتهاء من رصف الطريق الدولي، سيتم رصف طريق المستشفى والبحر، والطريق الآخر بين السكة الحديد، ومدرسة السكة بوسط المدينة.