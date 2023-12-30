محافظ شمال سيناء يفتتح فرع هيئة قضايا الدولة في العريش

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش، بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، وعدد من المستشارين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما قام المحافظ ورئيس هيئة قضايا الدولة، بوضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد.

عودة العمل في محكمة شمال سيناء

ووجه المحافظ الشكر إلى وزير العدل على عودة العمل في محكمة شمال سيناء، واستكمال المنظومة القضائية بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الانتقال إلى محافظة الإسماعيلية لحضور الجلسات والتقاضي.

وطالب المحافظ بعودة محكمة الاستئناف من مدينة الإسماعيلية إلى مدينة العريش وإنشاء محكمة قضاء إداري بشمال سيناء ومحكمة القضاء الإداري في العريش، وإنشاء محكمة جزيئة ونيابة جزئية في بئر العبد، وإنشاء قسم قضائي في ديوان عام المحافظة، وإنشاء مجمع نموذجي للشهر العقاري في العريش، وإنشاء مكتب للشهر العقاري بوسط سيناء وتفعيل التحول الرقمي في الربط بين الجهات القضائية بعد اكتمالها علي جميع المستويات.

بدوره أكد رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تباشر طبقا لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية، والنيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.

افتتاح صروح قضائية في جميع المحافظات

وأشار رئيس الهيئة إلى افتتاح عدد من الصروح القضائية بمحافظات مصر، وجار الإعداد لافتتاح صروح جديد مع التوجيه إلى تحديث وتطوير الخدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما أكد أن مبنى هيئة قضايا الدولة يضم طابقين، الطابق الأول يضم عددا من المكاتب الإدارية والطابق الثاني يضم مكاتب المستشارين، حيث يقدم خدمات الدفاع عما يخص الدولة، وتم تطويره بتكلفة 714 ألف جنيه.

وقام المحافظ ورئيس هيئه قضايا الدولة بتفقد المبنى، كما تفقدا تطوير مبنى مجمع المحاكم في مدينه العريش.