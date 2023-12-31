أستاذ أمراض صدرية: متحور كورونا الجديد يصيب الأطفال «فيديو»

قال الدكتور أيمن سالم أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا خطورته تكمن في الانتشار الكبير له، ولكن لا يوجد وباء عالمي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية بسبب هذا المتحور الجديد، شارحا أن المتحور الجديد لفيروس كورونا ضعيف بالنسبة للأعراض مقارنة بالمتحورات السابقة، فالحالات التي احتاجت للمستشفيات قليلة جدا.

من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد التهابات الحلق

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد التهابات الحلق ورشح في الأنف أو انسداد وألم عضلات ومفاصل ولكن يصاحبه ألم بالصدر وهي أعراض معتادة بالنسبة لوباء كورونا، وتستمر الأعراض من 5 أيام لـ7 أيام.

متحور كورونا الجديد يصيب الأطفال

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني أن متحور كورونا الجديد يصيب الأطفال ولكننا لا نستطيع التفرقة بين فيروس كورونا أو متحوراته أو الإنفلونزا العادية أو الفيروس المخلوي أو العدوى البكتيرية، ولكن يتم التفرقة بالتحاليل، مشددا على ضرورة الراحة في حال الإصابة وشرب المياه بشكل جيد جدا والسوائل هذا بجانب الغذاء المتوازن، والعزل الجزئي حتى لا يتم عدوى المحيطين وغسل اليدين وكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.