بالتزامن مع احتفالات 2024 .. «الصحة» توجه رسالة تحذيرية بشأن متحور كورونا الجديد

طالب مصدر مسؤول بوزارة الصحة، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل الأيدي والبعد عن الزحام خاصة مع اقتراب الاحتفال بالعام الجديد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحور كورونا الجديد هو سريع الانتشار وليس شديدة الإصابة، وعلى المواطنين توخي الحظر وعدم الإهمال في الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وتابع المصدر، أعراض متحور كورونا الجديد تشبه الإصابة بنزلات البرد، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة والكحة والسعال وسيلان الأنف والتهاب في الحلق، مشيرًا إلى أن المتحور يعالج من خلال أدوية فيروس كورونا ولا يجب الحصول على الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب، وعلى المواطنين الحصول على الجرعة التعزيزية للعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم.

الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا

وأضاف المصدر، أن لقاحات كورونا مازالت فعالة أمام متحور كورونا الجديد، مشيرا إلى توافرها ويمكن الحصول عليها من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها والتوجه إلى أقرب مكان للحصول على الجرعة التعزيزية.

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الصحة والسكان على موقعها الرسمي، طرق الحماية من فيروس كورونا ومتحوراته خلال الأعياد والمناسبات، منها ضرورة الابتعاد عن الآخرين، والحفاظ على التهوية الجيدة للأماكن، ومراقبة أي أعراض قد تظهر، وارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار.