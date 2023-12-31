هل يكون طقس 2024 الأسوأ في التاريخ؟.. دراسة أمريكية تحذر من تغير المناخ

ساعات قليلة تفصل العالم عن عام ميلادي جديد، إلا أن استقبال عام 2024، بات يثير مخاوف الملايين في مختلف دول العالم، في ظل إطلاق تحذيرات غير مسبوقة بشأن حالة الطقس، سواء في فصل الشتاء أو الصيف، والذي وصفه المختصون بأنه قد يكون «الأسوأ في التاريخ»، خاصةً بعد أن ضربت ظاهرة «النينو» نصف الكرة الشمالي.

حالة من القلق تملكت العالم، فبعد أيام من وصف منظمة الأرصاد العالمية فصل الشتاء الحالي بأنه «الأقوى منذ ما يقرب 10 سنوات»، خرج علماء المناخ ليصفوا عام 2024 بأنه قد يكون «الأكثر سخونة في التاريخ».

الطقس الأسوأ في التاريخ.. ماذا ينتظر العالم في عام 2024؟

ورغم أن عام 2023، الذي يودعه العالم خلال الساعات القادمة قد شهد ظواهر جوية ومناخية غير مسبوقة، ومميتة في كثير من الأحيان في جميع أنحاء العالم، إلا أن التحذيرات التي تم إطلاقها بشأن طقس عام 2024، أثارت الفزع بشكل كبير بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبحسب عالم المناخ في جامعة تكساس إيه آند إم، أندرو ديسلر، فإن عام 2024 سيكون الأكثر سخونة في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي الذي يسببه الإنسان نتيجة لحرق الوقود للحصول على الطاقة إلى جانب إزالة الغابات، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل ظاهرة النينيو التي تحدث بشكل طبيعي، بحسب تصريحاته لموقع «Axios».

الشتاء الأعنف على مصر.. ماذا يحدث في المناخ في عام 2024؟

«ذروة درجات الحرارة»، هكذا كشف عالم المناخ زيكي هوسفاثر أن هذا العام سيكسر الرقم القياسي المسجل في عام 2016، مضيفا: «لقد كان هذا العام غريبًا بما فيه الكفاية، وقد شوهدت مستويات استثنائية من درجة حرارة السطح العالمية في وقت مبكر جدًا من تطور ظاهرة النينيو».

كل ما تم الكشف عنه بشأن حالة الطقس، أثار حالة من القلق بمدى تأثير ذلك على المناخ في مصر، وهو ما كشفه الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، حيث شدد على أن ظاهرة النينو أثرت على مصر خلال فصل الصيف بارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، وهو ما يستمر خلال فصل الشتاء والذي سيكون واحدا من أعنف فصول الشتاء على مصر والعالم.