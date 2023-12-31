قرارات مهمة من «التعليم» بشأن تأجيل امتحانات نصف العام للطلاب المرضى

وجهت مديريات التعليم تعليمات مهمة وعاجلة لأولياء الأمور، بشأن الطلاب المرضى والمصابين بأمراض معدية، والذين لديهم عذر مرضي يمنعهم من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

امتحانات المدارس

وأكدت العديد المدارس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، الطلاب الذين لديهم عذر مرضي ويستطيعون حضور امتحانات نصف العام في موعده، سيتم عقد لجنة خاصة على أن يقدم طلبا كتابيا بذلك، وتقديم المستندات الدالة على ذلك العذر، وكتابة تعهد من ولي الامر بأن الطالب قادر على أداء الامتحان.

أمّا الطلاب الذين لديهم عذر مرضي ولا يستطيعون أداء الامتحانات في مواعيدها، وجهت المدارس، بتقديم طلب بتأجيل الامتحان والمستندات اللازمة التي تثبت عذره لعقد الامتحانات في دور يوليو مع الاحتفاظ بكل حقوقه في الدرجات على أن يحصل الطالب على الدرجة الفعلية.

تقييمات رياض الأطفال

أما بالنسبة لتقييمات الطلاب من رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، أكدت المدارس أن التقييمات تتم علي مدار الفصل الدراسي مع عمل تقييم نهائي في نهاية الفصل الدراسي، وفي حالة غياب الطالب بعذر، سيتم تقديم عذر كتابي، وتقديم المستندات الدالة على ذلك، ويتم حساب تقييمه بناء على حساب متوسط تقييماته على مستوى الترم.