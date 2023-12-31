خيمة رأس السنة بالغردقة جاهزة للاحتفالات.. «شوف فيها إيه» (صور)

ساعات وتبدأ احتفالات رأس السنة في فنادق الغردقة، بحضور الآلاف السائحين الأجانب من 42 جنسية حول العالم، وذلك في خيمة رأس السنة التي تم تجهيزها خصيصا للاحتفال.

احتفالات رأس السنة

وكشف محمد عيد الخبير السياحي ومنظم احتفالات رأس السنة بالغردقة، أن خيمة رأس السنة بالغردقة تم إعدادها والبدء في تجهيزها منذ قرابة شهر، حيث تم الانتهاء منها منذ ساعات لبدء احتفالات رأس السنة.

تجهيزات خيمة رأس السنة

وأكد «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخيمة تقترب مساحتها من 5 آلاف متر، وتسع لأكثر من ألف سائح، وتم تجهيزها بوسائل الراحة الرفاهية والأمن والأمان ومزودة بأجهزة ضد الحرائق، وتحتوي على أجهزة صوت وإضاءة ومسرح تقديم الفقرات وبوفيه خاص يضم مأكولات بحرية، وبها مطبخ مصري ومطابخ أوروبية ومأكولات شرقية غربية وخروف مشوي و«دندي» لإرضاء كافة الأذواق.

فقرات خيمة رأس السنة

وتضم خيمة رأس السنة العديد من الفقرات الغربية والشرقية وفرق أوروبية وعروض برازيلية ورقص شرقي وفلكلور شعبي وبمشاركة فرق الأنيميشن وفرق نوبية، وتستمر فقرات الحفل حتى بداية العام الجديد.

ومع دقات الساعة الثانية عشر منتصف الليل وبدء العام الجديد، تنطلق الألعاب النارية في سماء الغردقة وسط فرحة السياح بالعام الجديد، ويلتقطون الصور التذكارية لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.