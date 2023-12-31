بدء احتفالات رأس السنة على شواطئ الغردقة بمشاركة آلاف السياح

بدأت احتفالات رأس السنة على شواطئ الغردقة، صباح اليوم الأحد، بمشاركة آلاف السياح الأجانب من 42 جنسية مختلفة حول العالم، وذلك بمظاهر مبهجة وتبادل التهاني، وانتشرت زينة رأس السنة ولافتات العام الجديد على الشواطئ والفنادق والمنتجعات السياحية.

احتفالات رأس السنة في الغردقة

وأشار محمد عيد، خبير التسويق السياحي ومنظم فعاليات رأس السنة بشواطئ الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الاحتفالات بدأت منذ صباح اليوم بمشاركة سياح 42 جنسية أجنبية، أبرزهم الألمان والروس والإنجليز، لافتا إلى استمرار الاحتفال حتى منتصف الليل، وتشمل فقرات موسيقية واستعراضية متنوعة وبرامج مختلفة وبوفيه خاص ثم حفل رأس السنة في خيمة رأس السنة.

عدد فنادق ومنتجعات الغردقة

وكشف كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن احتفالات رأس السنة بدأت بجميع فنادق الغردقة، وعددها 126 فندقا ومنتجعا بها حوالي 82 ألف غرفة فندقية، وتراوحت نسبة الإشغالات بالفنادق من 70 إلى 90% تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

الغردقة تستقبل آلاف السياح

كما أكد أن مطار الغردقة استقبل آلاف السياح الأجانب عبر عشرات رحلات الطيران خلال الساعات القليلة الماضية، حيث حرص السياح على قضاء إجازة رأس السنة بالغردقة، والاحتفال على شواطئها.