ارتفاع عدد قتلى هجوم بيلجورود الروسية.. وموسكو تقصف خاركيف

واصلت تداعيات الهجوم الأوكراني الذي استهدف مقاطعة بيلجورود الحدودية الروسية، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 روسيا في أعنف هجوم ضد الروس منذ 24 فبراير من العام الماضي 2022، فيما كان رد موسكو سريعا بقصفها مراكز عسكرية للقوات الأوكرانية في خاركيف.

ارتفع عدد قتلى الهجوم الأوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، إلى 24 شخصا بينهم أطفال، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية في المقاطعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن 30 بناية سكنية و381 شقة وعدد من المنازل الخاصة والكثير من السيارات تضررت جراء القصف الأوكراني على المقاطعة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في العاصمة الروسية موسكو، تنفيذ القوات الأوكرانية، هجمة عشوائية على مقاطعة بيلجورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية من راجمات الصواريخ «فيلخا»، وبقذائف «فامبير» التشيكية، وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى سقوط عدة قذائف وصواريخ على المدينة، رغم اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الروسية معظم الأهداف المعادية.

وكان مندوب «روسيا الاتحادية» الدائم لدى «مجلس الأمن الدولي»، فاسيلي نيبينزيا، شدد في اجتماع طارئ لـ«مجلس الأمن الدولي» على أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، يعتبرون شركاء في جرائم الحكومة الأوكرانية، مؤكدا أن جميع منظمي ومنفذي الهجوم، الذي وصفه بـ«الإرهابي» سينالون العقاب.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن القصف على مقاطعة بيلجورود الروسية، جريمة دموية. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، دون وقوع إصابات.

موسكو: القضاء على ممثلي قيادة جهاز أمن الدولة الأوكراني ومسلحي «كراكن»

بدورها، أسفرت ضربة صاروخية روسية عالية الدقة على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، استهدفت فندق «قصر خاركوف» الذي كان يحتضن نحو 200 من المقاتيلن الأجانب عن تصفية ممثلي جهاز الاستخبارات والقوات المسلحة الأوكرانية الذين شاركوا في التخطيط للهجوم الذي وصفته وزارة الدفاع الروسية بـ«الإرهابي» على مقاطعة بيلجورود الروسية وتنفيذه.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى القضاء على ممثلي قيادة جهاز أمن الدولة ومسلحي وحدة «كراكن»، مضيفة أن الضربات العالية الدقة، أصابت فرعا من المركز الوطني لمراقبة الفضاء في منطقة زاليتسي بمقاطعة خميلنيتسكي.

وتابعت الدفاع الروسية قائلة، بأن تم تنفيذ ضربات صاروخية على نقاط انتشار مؤقتة لوحدات المشاة الآلية رقم 59، ولواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع لـ القوات الأوكرانية والمقاتلين الأجانب، بإجمالي نحو 600 مسلح، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات سجلتها مسيرة روسية، أظهرت قيام مفرزة من الجيش الأوكراني بإطلاق النار على 5 من العسكريين الأوكرانيين المنسحبين.

مجلة أمريكية: أوكرانيا لم تتمكن من إسقاط صاروخ واحد من طراز «كا 22» الروسي

وكانت مجلة «ميليتري ووتش» الأمريكية المتخصصة بالأسلحة، قالت في وقت سابق، إن «كييف» تخشى صاروخ كروز الروسي المجنح «كا 22»، مشيرة إلى ان القوات الأوكرانية، لم تتمكن من إسقاط صاروخ واحد منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية.

ومنذ 24 فبراير من العام الماضي 2022، أطلقت روسيا نحو 300 صاروخ من «كا 22» و«كا 32» ​على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وعلى منصة إكس «تويتر سابقا»، قال ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، إن الهجوم الأوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية، سيؤدي إلى تدمير أوكرانيا، في 2024.