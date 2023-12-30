«سنموت جميعا» تتسبب في إقالة مستشارة قائد القوات الأوكرانية

تسببت تصريحات أدلت بها آلا مارتينيوك، مستشارة القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، بعد إقالتها من منصبها، في خسائر داخل صفوف قواتها، تزامنًا مع إتمام الأزمة المندلعة مع روسيا عامين على تاريخ بدئها.

المستشارة الأوكرانية المقالة: «سنموت جميعا على أية حال»

وفي وقت سابق، دعت آلا مارتينيوك، الأوكرانيات إلى عدم الذعر إذا تلقى أبنائهن مذكرات استدعاء للخدمة العسكرية، وقالت في مقابلة عبر «يوتيوب»، إن بلادها ليست بحاجة إلى هذه الهستيريا، وأضافت المستشارة المقالة: «سنموت جميعا على أية حال، لسنا أبديين، وأن الموت بكرامة أفضل بكثير من المشي في الشارع وسقوط حجر عليك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

التعليق على القضايا

قال القائد العام لـ القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، إن المستشارين المستقلين ليس لديهم سلطة التعليق علنًا على أي قضايا، مضيفا عبر «تليجرام»، إنه اعتبارا من 28 ديسمبر الجاري، ليس لديه أي مستشارين مساعدين.