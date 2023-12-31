عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مصير محمد هاني

جدد النادي الأهلي، عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمد هاني، لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد منح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، الإدارة، الضوء الأخضر على القرار.

وعلم «الوطن سبورت» أن محمد هاني سيحصل على راتب يصل إلى 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد.وكان يحق للاعب التوقيع لأي نادي آخر في يناير بشكل مجاني.

موعد إعلان الأهلي عن عقد محمد هاني الجديد

وحصل مسؤولو شركة الكرة في الأهلي على توقيع محمد هاني بعد عودة الفريق من الإمارات لخوض بطولة السوبر المحلي للأبطال وقبل انضمام اللاعب إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا وذلك بتوصية من المدرب السويسري كولر.

ويعتبر محمد هاني أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر في الموسم الجاري، إذ حرصت إدارة النادي على تجديد عقد اللاعب ومنحه راتب الفئة الثانية بالفريق تقديرًا لمجهوداته ونسب مشاركاته.

ومن المقرر أن يعلن مسؤولو الأهلي عن تجديد عقد محمد هاني بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا وذلك لحسم موقف علي معلول وعمرو السولية من التجديد.

محمد هاني ضمن 7 لاعبين بالأهلي في قائمة المنتخب لكأس الأمم

وانضم محمد هاني إلى قائمة منتخب مصر التي تستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، إذ ظهر 7 لاعبين من الأهلي ضمن القائمة، وهم: «محمد الشناوي وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية وكهربا وأحمد نبيل كوكا»، بجانب محمد هاني.