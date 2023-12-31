«صحة قنا» ترفع حالة الطوارئ تزامنا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

رفعت مديرية الصحة بمحافظة قنا، درجة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للمديرية، تزامنا مع الاستعداد لاحتفالات العام الجديد واحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

استعدادات صحة قنا للاحتفالات

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن المديرية وضعت خطة شاملة بالمستشفيات لاستقبال الأعياد، شملت ما يلي:

- منع الإجازات لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات خلال فترة الأعياد

- توفير أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال بكميات كافية

- توافر رصيد كاف من فصائل الدم المختلفة.

- زيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

- توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ .

- التأكد من تواجد فريق الأقسام المعاونة من الأشعة المعمل بنك الدم خلال الإجازات.

تشغيل خدمات المبادرات الرئاسية

وأضاف الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بالمديرية، أن خطة المديرية خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية شملت التأكد من جاهزية بدائل انقطاع التيار الكهربائي والمياه وجاهزية ثلاجات حفظ الموتى، بالإضافة إلى جاهزية مخزون أدوية الأزمات استعدادا لأي طوارئ قد تحدث في تلك الأيام.

وأضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة إلي تشغيل خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة في محيط الكنائس وتجمعات المواطنين من خلال فريق طبي متكامل بهدف تقديم أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين خلال الأعياد.