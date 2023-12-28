«صحة جنوب سيناء» تطلق قوافل طبية مجانية في رأس سدر

قال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، إنّ الوحدة المحلية للمدينة، أعلنت بدء حضور القوافل العلاجية المجانية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وذلك بهدف توصيل الخدمة العلاجية إلى الوديان الجبلية بالمدينة، والتجمعات السكانية التنموية.

أماكن القوافل العلاجية المجانية

وأشار رئيس المدينة، إلى أنّ القوافل العلاجية المجانية سف تبدأ عملها 1 يناير، وحتى 4 يناير 2024، بالأماكن التالية في مدينة رأس سدر:

- الاثنين 1 يناير: تجمعات مدخل أبو جعدة.

- الثلاثاء 2 يناير: مدرسة أحمد عرابي بقرية أبو صويرة.

- الأربعاء 3 يناير: مدرسة أحمد عرابي بقرية أبو صويرة

- الخميس 4 يناير: مدرسة سالم أبو حامد بقرية رأس مسلة.

التخصصات الطبية داخل القافلة

وأكد عبد التواب عريضة، أنّ القافلة الطبية مجهزة على أعلى مستوى، لتقديم الخدمات الطبية للمناطق المحرومة، وتضم كل التخصصات الطبية على مدار 4 أيام، وهي كالآتي: «الأطفال والنساء والولادة والباطنة والجراحة والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة»، إضافة إلى تحويل الحالات التي تستدعي التحاليل والأشعة لمستشفى رأس سدر المركزي لتكملة العلاج.