احذر عند عمل عنوان الدفع اللحظي IPA في إنستاباي.. لا يمكن تغييره

يستخدم ملايين المواطنين، تطبيق «إنستاباي» لتحويل الأموال لحظيا، التابع للبنك المركزي، لكن هناك خطوة عند التسجيل، يجب تنفيذها يحتاج الشخص إلى عمل عنوان الدفع اللحظي IPA، وعما هو عنوان الدفع اللحظي، وهل يمكن تغييره فيما بعد؟، هو ما يرد عليه «إنستاباي» عبر موقعه الرسمي.

وذكر تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي IPA هو عبارة عن عنوان للمستخدم يكون مبسطا لحسابه الشخصي ويمكن من خلاله إرسال واستقبال الأموال بدلاً من استخدام البيانات البنكية، وهو يشبه البريد الإلكتروني ويكون في صورة Name@instapay، ويتيح التطبيق إنشاء عنوان دفع لحظي IPA واحد لكل حساب، لذلك يمكن أن يكون لديك أي عدد من عناوين الدفع اللحظيه IPA بناء على عدد الحسابات المسجلة.

هل يمكن تغيير عنوان الدفع اللحظي IPA؟

ورد تطبيق إنستاباي على سؤال بشأن إمكانية تغيير عنوان الدفع اللحظي IPA الخاص بالحساب الشخصي للمستخدم، بأنه غير يمكن تغيير عنوان الدفع اللحظي فور تسجيله على الحساب، لذا يجب على الشخص التركيز جيدا خلال التسجيل واختيار عنوان الدفع اللحظي المناسب له، لسهولة إرسال واستقبال الأموال عليه.

البنوك المتوفرة في إنستاباي

وهناك عدد من البنوك يضمها تطبيق إنستاباي وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي ، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي​​، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank.​​

المركزي يقرر إعفاء المستخدم من رسوم إنستاباي

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر إعفاء المستخدمين من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال «الإنترنت والموبيل البنكي» بالجنيه المصري، والإعفاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.