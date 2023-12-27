حدود التحويلات النقدية من «إنستاباي».. تصل إلى 400 ألف جنيه شهريا

أتاح تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي خدمة التحويل النقدي بشكل لحظي، إذ يتيح الوصول المباشر إلى جميع حسابات المستخدم البنكية وتحويل الأموال لحظيًا، وهناك حد أقصى للمعاملات المالية.

ويبلغ الحد الأقصى للتحويل النقدي من إنستاباي في المعاملة المالية الواحدة 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للتحويل النقدي اليومي من البنك الواحد 120 ألف جنيه.

حدود التحويلات من إنستاباي

أما التحويل النقدي الشهري يبلغ الحد الأقصى من البنك الواحد 400 ألف جنيه، ويضم تطبيق إنستاباي عددا كبيرا من البنوك المصرية، ومن المنتظر انضمام جميع البنوك قريبًا بحسب ما ذكر التطبيق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».