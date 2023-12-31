محطة مترو القومية بالخط الثالث تستقبل الركاب غدا.. إمكانيات عالمية

يبدأ غدًا الاثنين، التشغيل التجريبي بالركاب بمحطة القومية ضمن محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، الممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وتتكون من 3 مستويات الأولى هو مستوى التذاكر ويتكون من صالتين للجمهور كل صالة تحتوي على 4 سلالم كهربائية و2 سلم خرساني، وماكينة «TVM».

تفاصيل مهمة عن المحطة

في نفس المستوى يوجد مستوى الغرف الفنية وهو المستوى الثاني وهو خاص بالامتداد الكهربائي أسفل الرصيف في المستوى الثالث وهو الرصيف المخصص للركاب للصعود للمترو، بحسب ما كشفه المهندس محمد عبدالغني، مدير المحطة لـ «الوطن»، موضحًا أنه من خلال محطة القومية يمكن التوجه إلى الخط الأول للمترو من خلال المحطة التبادلية جمال عبدالناصر، وتستقل الخط الثاني من خلال محطاته التبادلية العتبة وجامعة القاهرة.

كما يمكن استقلال القطار الكهربائي الخفيف «LRT» من خلال محطة عدلي منصور ومونوريل شرق النيل بمحطة الاستاد ومونوريل غرب النيل بمحطة وادي النيل، وأخيرًا الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري الـ «BRT» من محطة الدائري، وبالتالي فإن المحطة تربط بمختلف المحطات التبادلية الأخرى.

أهمية المحطة

تحقق المحطة السيولة المرورية بالمنطقة، وتم إنشاؤها وفق معايير عالمية من حيث التشطيبات النهائية والتكييف وأنظمة مكافحة الحريق، وتتوفر بها ماكينات TVM للحصول على التذاكر، فضلًا عن وضع بوابة تذاكر مخصصة لعربات الأطفال والحالات الخاصة، واستخدمت المحطة بلاطات برايل وهي بلاطات بارزة على الأرصفة يسترشد بها المكفوفين عن طريق ملامستها بالعصا أو بالأقدام لمعرفة الطريق.

يبلغ طول المحطة، وفق المهندس محمد زكي، من فريق عمل المحطة طول 150 متر، منشأة على 11 عمود بشارع القومية العربية، وتبعد عن محطة مترو البوهي كيلو ونصف وعن محطة الطريق الدائري حوالي 900 متر، فهي تتوسط المسافة بين الطريق الدائري ومحطة البوهي، كما تشتمل على 2 سلم أساسي وأسانير من الشارع إلى منسوب التذاكر و2 أسانسير من منسوب التذاكر إلى منسوب الرصيف.

تشتمل المحطة على 3 طوابق و2 سلم أساسي من ناحية محطة مترو البوهي ومحطة مترو الطريق الدائري، و2 رصيف، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 30 متر، وتشتمل على 4 سلم كهربائي من الشارع إلى منسوب التذاكر «2 اتجاه محطة الطريق الدائري و2 اتجاه محطة الوهبي»، ومن منسوب التذاكر إلى منسوب الرصيف تشتمل على 8 سلم كهربائي منهم 4 سلالام صعود و4 سلالام هبوط.