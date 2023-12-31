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مطارات الغردقة ومرسى علم تستقبل 24 ألف سائح أجنبي قبل ساعات من رأس السنة

كتب:

شاذلى عبدالراضي
05:34 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
مطار الغردقة أرشيفية

مطار الغردقة أرشيفية

استقبلت، اليوم الأحد مطارات الغردقة ومرسى علم جنوب مصر، ما يقرب من 24 ألف سائح أجنبي، وذلك قبل ساعات من بدء احتفالات رأس السنة الجديدة.

وصول 122 رحلة طيران سياحية إلى الغردقة 

وأوضح سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، تبين وصول 122 رحلة طيران سياحية على مدار ساعات اليوم الأحد، تقل قرابة 24 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمين قبل ساعات من بدء احتفالات العام السياحي الجديد.

وأشار جمعة إلى استعدادات الفنادق السياحية في الغردقة ومرسى علم، لاحتفالات رأس السنة بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، أبرزهم الألمان والإنجليز والروس والتشيك.

وبحسب جداول الوصول لمطارات البحر الأحمر، فقد وصل 19 ألف سائح من مختلف الجنسيات إلى مطار الغردقة قادمين على متن 99 رحلة طيران من مختلف المطارات، بينما استقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، 5 آلاف سائح قادمين على متن 23 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

وتأتي هذه الزيادة في عدد السائحين، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنشيط السياحة، وجذب المزيد من السائحين الأجانب إلى مصر.

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بقلم شاذلى عبدالراضي