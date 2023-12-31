«الطب التكاملي» بجامعة سوهاج يوافق على تطبيق التحول الرقمي

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع السابع لمجلس إدارة اللجنة الفرعية العليا لبرنامج كلية الطب التكاملي الخاص بمصروفات بنظام النقاط المعتمدة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم عواجة مدير البرنامج، والدكتور هاني محمود نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المجلس.

تقديم الدعم لطلاب البرنامج

وأكد النعماني حرص إدارة الجامعة على تقديم كافه أوجه الدعم لطلاب البرنامج، وتطبيق كافة معايير الجودة الي جانب توفير كل الاحتياجات والإمكانيات من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية، وإعداد طبيب منافس ذو مهارة عالية، ويواكب التطورات السريعة في العلوم والممارسات الطبية من خلال أساس قوى للتعليم الذاتي وبيئة محفزة للمهارات الذهنية.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أن البرنامج يسعى لتخريج أطباء متميزين على مستوى عالٍ من الجودة، عن طريق ما يوفره من مزايا حقيقية للملتحقين به، وذلك من خلال رفع القدرة على المنافسة في سوق العمل، ومواكبة مستجدات العلوم الطبية، من خلال تطبيق أساليب التعلم الذاتي والتعلم المستمر وتنمية المهارات الإكلينيكية اللازمة للممارسة الطبية الآمنة.

توزيع المنح الدراسية على الطلاب

وأضاف الدكتور محمد نصر الدين أنه تم خلال الاجتماع اعتماد العديد من القرارات الخاصة بشؤون طلاب البرنامج بعد موافقة مجلس الكلية عليها، ومنها الموافقة على توزيع المنح الدراسية الخاصة بالطلاب الأوائل المقبولين بالبرنامج من المصريين الحاصلين على أعلى مجموع في الثانوية العامة بالتساوي، في حالة حصول الطلاب على نفس المجموع، والموافقة على تطبيق التحول الرقمي ومراجعة قاعدة البيانات للطلاب على منصة زاد.

وأشار الدكتور حاتم عواجة إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال مثل تجديد ترشيح الجهاز الإداري لبرنامج كلية الطب بمصروفات وإعادة تشكيل الجهاز الإداري المعاون، إلى جانب تعديل بعض البنود بلائحة البرنامج المالية.