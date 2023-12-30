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أبرز 5 مشروعات في محافظة جنوب سيناء خلال 2023.. منها «التجلي الأعظم»

كتب:

داليا منير
09:23 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

اهتمت الحكومة المصرية بالتنمية على أرض جنوب سيناء في شتى القطاعات، فقد شهدت المحافظة خلال عام 2023 إنجازات كبيرة، من خلال تنفيذ عدة مشروعات في قطاعات الصحة والإسكان والزراعة والسياحة والطاقة الشمسية، ما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز 5 مشروعات في جنوب سيناء خلال 2023

وتستعرض «الوطن» أبرز 5 مشروعات تنموية في محافظة جنوب سيناء خلال 2023، بحسب تصريحات اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كالتالي:

- افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ، والذي يعد من المباني الصديقة للبيئة والذكية.

- مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، وهو من المشروعات العملاقة التي تسهم في تعزيز مكانة مدينة سانت كاترين السياحية، وضم هذا المشروع 14 مشروعا. 

- الانتهاء من تنفيذ مشروع زراعي على أرض جنوب سيناء، ويشمل 6 تجمعات تنموية، هي تجمع الحمة والسحيمي بمدينة طور سيناء، وتجمع النهايات بمدينة رأس سدر، ووادي سهل القاع وإسلا وعريق ووادي سعال بمدينة سانت كاترين. 

- مشروع رافع المياه المعالجة، وخط طرد الصرف الصحي بطاقة 10000 متر مكعب في اليوم، وبتكلفة 70 مليون جنيه لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومه بمدينة طور سيناء.

- تشغيل أكبر مشروع لمحطة الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 250 ألف متر مربع، بقدرة 20 ميجا وات، وبطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 42 جيجا وات في الساعة، تكفي لتغذيه ما يزيد على 6000 غرفة فندقية، بإجمالي تكلفة 250 مليون جنية.

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بقلم داليا منير