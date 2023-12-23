تأجيل اجتماع هيئة الوفد العليا لسبب طارئ

قرر حزب الوفد تأجيل اجتماع الهيئة العليا، والذي كان مقررًا عقده اليوم بحضور أعضاء الهيئة العليا ورئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، وأعضاء المكتب التنفيذي.

الاجتماع الجديد

وأوضح مصدر مسؤول في حزب الوفد، أن تأجيل الاجتماع تم بناء على طلب من الدكتور عبد السند يمامة لظروف صحية طارئة ألمت به، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان موعد الاجتماع الجديد للهيئة العليا لحزب الوفد في القريب العاجل.

مطالب الأعضاء

وأشار المصدر في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الأمور مستقرة داخل حزب الوفد وجميع الموضوعات والقضايا ومطالب الأعضاء تم تجميعها استعدادا لمناقشتها في اجتماع الهيئة العليا المقبل.

الشكل القانوني

وكان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد أوضح في تصريح سابق لـ «الوطن» أنه دعا لاجتماع الهيئة العليا اليوم السبت، وقد تقدم بعض الأعضاء بطلب لعقد الاجتماع يوم الأربعاء الماضي أي بما يسبق الاجتماع المحدد بيومين، وهو طلب غير قانوني لأنه لم يستوف الشكل القانوني ولم يوقع عليه الراغبون في عقد الاجتماع، ومن وقع عليه هو شخص واحد.