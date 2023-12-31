استقرار أسعار الذهب اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

استقرار كبير شهده سعر الذهب اليوم الأحد 31-12-2023، في بدايات التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، وتوقف سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3150 جنيها للشراء دون إضافة المصنعية، وفي السطور التالية ترصد «الوطن»، أسعار الذهب اليوم وفق آخر التحديثات المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- جرام الذهب عيار 24 سجل ما قيمته 3629 جنيه، للشراء دون احتساب مصنعية.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم بمحلات الصاغة دون مصنعية ما قيمته 3326 جنيه للشراء، بينما يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمحلات الصاغة، ما قيمته 3175 جنيها للشراء دون احتساب مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2721 جنيه.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيه للشراء دون مصنعية، فيما يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر بمحلات الصاغة، نحو 25400 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2063 دولار.