توقعات أسعار الذهب في العام الجديد.. «الشعبة» توضح

سجلت أسعار الذهب تحركات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية، خلال الفترة الأخيرة، إذ شهدت الأسعار تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية بشكل واضح، خاصة مع اقتراب العام الجديد، الذي يحل خلال الساعات القليلة المقبلة.

لا يمكن التوقع للأسعار

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في عام 2024، لا يمكن أن يجري توقعها في الوقت الجاري، خاصة في ظل التذبذبات السعرية العالمية، والأحداث العالمية التي تؤثر على السعر العالمي بشكل دائم.

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسعار المحلية لا يمكن توقعها، لأنها ترتبط بالعديد من المحددات التي تؤثر عليها، خاصة الأسعار العالمية وأسعار صرف الدولار، وأسعار وتكاليف مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أنه وفق التقارير العالمية في الوقت الحالي، فإن الاتجاه في الذهب العالمي يتجه نحو الارتفاع، خاصة أنه تأثر بشكل كبير جدا، بتوقعات إتجاه الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيؤثر بشكل أكيد على سعر الذهب، حيث أنه مع خفض الفائدة يتجه الذهب للارتفاع.

وخلال الأيام القليلة الماضية، حققت أسعار الذهب العالمية مستويات مرتفعة، لم تصل لها من قبل في البورصات العالمية.