أسعار الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا نسبياً، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3175 جنيه، للشراء بدون مصنعية في ختام التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وفيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم الأحد 31 -12- 2023، في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك لأخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 3629 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3326 جنيه للشراء وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية، عند 3175 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بدون مصنعية، عند 2721 جنيه للشراء، بدون مصنعية.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بدون مصنعية، نحو 2117 جنيه، للشراء وقد يختلف السعر من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، نحو 25400 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2063 دولار.