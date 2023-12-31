عاجل.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب المحلية الآن.. «اعرف عيار 21 بكام»

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تراجع أسعار الذهب بشكلٍ مفاجئ، اليوم، في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، ووصلت قيمة الانخفاض إلى 50 جنيهًا بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولاً.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 3571 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- فيما يصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد إلى 2678 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- ويسجل سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة 2089 جنيها شراء.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 في بداية تعاملات اليوم الأحد يبلغ 1811 جنيها.

- وبلغ سعر جنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية نحو 25 ألف جنيه.

- ووصل سعر الأونصة الآن إلى 112 ألفا و671 للشراء.