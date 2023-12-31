أبرز استعدادات كنائس بني سويف لقداس رأس السنة الليلة

استعدت كنائس وأديرة محافظة بني سويف، لأداء صلوات عيد رأس السنة، مساء اليوم الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير لرجال الأمن بمحافظة بني سويف، تضمنت إغلاق بعض الشوارع المؤدية للكنائس والأديرة بمتاريس مرورية وتزويد كافة الكنائس ببوابات إلكترونية.

الأنبا غبريال يترأس قداس رأس السنة الميلادية في مطرانية بني سويف

وتنطلق صلوات عيد رأس السنة الميلادية، بكافة كنائس وأديرة محافظة بني سويف، في السابعة من مساء اليوم، حيث يترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف قداس رأس السنة الميلادية بمطرانية السيدة العذراء بمدينة بني سويف بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة

الأنبا أسطفانوس يترأس القداس بمطرانية ببا

كما يترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس رأس السنة الميلادية بمطرانية مارجرجس بمدينة ببا جنوب بني سويف، فيما يترأس القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بناصر القداس بكنيسة دير الأنبا بولا، والقمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا انطونيوس بناصر القداس الألهي بكنيسة دير الأنبا انطونيوس.

سهرة كهيك وترانيم وقداس ألهي

كما يقام صلوات مماثلة بكافة كنائس واديرة كافة مدن وقرى المحافظة، والتي تبدأ صلوات سهرة كيهك وفترة ترانيم وتختتم بالقداس الإلهي في الساعات الأولى من صباح غدا الاثنين الأول من يناير، حيث تقتصر الاحتفالات هذا العام على المظاهر والطقوس الدينية.

وقال جرجس وهيب الناشط القبطي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاحتفالات تقتصر على الصلوات والطقوس الدينية وعدم وجود الاحتفالات المعتادة، في بداية العام تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب وإبادة جماعية من جانب الكيان الصهيوني الغاشم، كما سيتم تخصيص الصلاة إلى الله الواحد من أجل إنهاء هذه الحرب الوحشية الإجرامية.