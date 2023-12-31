وزير الدفاع الفرنسي: نسقنا مع الجانب المصري لمساعدة المصابين في غزة

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إنه جرى التنسيق مع الجانب المصري لمساعدة المصابين في غزة، وهناك حالة استنفار طبي لتلبية الاحتياجات بغزة، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد في اتصاله مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة وقف النار في قطاع غزة وإقامة الهدن الانسانية.

وأضاف وزير الدفاع الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي على متن المستشفى الفرنسي العائم بالعريش، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأحد، أن باريس منخرطة وملتزمة من أجل التوصل إلى استقرار في غزة بدعم الرئيس المصري.

واستكمل: «مهمتنا تصنيف الحالات المصابة في غزة حسب قدر الحاجة إلى العلاج أو الانتقال لمكان آخر»، لافتًا إلى أن فرنسا وعدت الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.